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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki sel

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:03
Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - Mersin'de, yağışlarla oluşan selin ardından özçekim yaparken denize düşüp hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cenazesi, defnedildi.

Yılmaz için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, gencin annesi Songül, babası Kenan, kardeşi Caner Yılmaz ve denize düşmeden önce yanında bulunan arkadaşı Mert Yiğit Bayrak ile AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile yakınları, acılı anne Songül Yılmaz'ı teselli etti.

Soner Yılmaz'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Halil Uzun'un kıldırdığı namazın ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kentte 29 Aralık'ta meydana gelen selin ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi Yılmaz'ın cesedi, dün Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunmuştu.

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