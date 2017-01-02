Kayığın alabora olması sonucu kaybolan avcının cesedine ulaşıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde avlanmak için açıldığı baraj gölünde kayığının alabora olması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Çengerli köyü yakınlarındaki baraj gölüne ördek avlamak için açılan ve kayığın alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan avcı Recep Bekar'ı (43) arama çalışmalarına devam edildi.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri kayığın alabora olduğu bölgede arama çalışması yürüttü. Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin de olay yerinde arama çalışmalarını takip etti.

Baraj gölünün kısmen buz tutması nedeniyle Babaeski Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla buzların kırılmasının ardından suya girebilen ekipler, önce kayıp avcının şapka ve çizmesini buldu.

Güçlükle yürütülen arama çalışmasında bir süre sonra Bekar’ın cesedine ulaşıldı. Kıyıya yaklaşık 15 metre uzakta bulunan Bekar'ın cesedi kıyıya çıkarılması ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaymakam Keskin olay yerinde bulunan Bekar'ın ağabeyi Rüstem Bekar'ı teskin etti ve taziyede bulundu.