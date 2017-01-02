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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'daki ikinci dava

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:01

ANKARA (AA) - Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 69 kişi hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, sanıkların yargılanmasına 28 Şubat 2017'de, saat 10.00'da başlanmasını, 1 ve 2 Mart 2017'de de duruşmalara devam edilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu 64 sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, sanıklardan 5'i hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama emrini kaldırılmasına ve bu sanıklar hakkında yeni yakalama emirleri yazılmasına karar verdi.

Savcılık, iddianameyi gönderirken davanın, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin daha önce 18 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesini talep etmişti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tensipte davaların birleştirilmesine yönelik karar almadı. Ancak mahkemeler, yargılama devam ederken de davaları birleştirebiliyor.

- İddianame

Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin iddianamede 69 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle yargılanacak.

Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamenin şüphelileri şunlar:

"Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Müfi̇t Küçük, Ahmet Seçki̇n Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Ali̇ Kapucu, Alperen Berat Durmuş, Baki̇ Ağyar, Beki̇r Kurt, Bi̇lal Tosun, Burak Kekli̇k, Cem Si̇nan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Engi̇n Kaya, Engi̇n Sevi̇nç, Ertuğrul Bozçal, Fahri̇ Ersoy, Faruk Erkul, Fati̇h Uysal, Fati̇h Rüştü Keten, Gökhan Mercan, Gürbüz Türk, Hali̇l Kuş, Harun Raşi̇t Aktaş, Hüseyi̇n Uğurer, Hüseyi̇n Uludağ, İlhami̇ Yıldız, Kadi̇r Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Raydemi̇r, Mehmet Ali̇ Çeli̇k, Mehmet Ali̇ Eser, Mehmet Yaşar Çeli̇k, Murat Aydın, Mustafa Avdan, Mustafa Koyuncu, Mustafa Sarıboğa, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Özgür Çi̇loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi̇m Eşref Çıtak, Raşi̇t Özdi̇lek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgi̇n Güney, Süleyman Menteş, Şenol Soylu, Şükrü Bülbül, Turgay Usanmaz, Ufuk Kaplan, Uğur Demi̇rtaş, Umut Coşkun, Ümi̇t Bak, Ümi̇t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi̇n, Yakup Akkuş, Yalçın Damar, Yasi̇n Deri̇baş, Yıldıray Yılmaz."

İddianamede, "Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin Ankara'da düzenlenen ilk iddianame olan ve Astsubay Halisdemir'in şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 18 kişi hakkındaki iddianameyi daha önce kabul etmişti. Mahkeme, bu davanın görülmesine 21 Şubat 2017'de başlanmasına ve takip eden iki günde de devam edilmesine karar vermişti.

Buna ilişkin iddianamede, Astsubay Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ile birlikte hareket ettiği kaydedilen 18 sanıktan 17'sinin dörder kez, Mihrali Atmaca'nın ise beş kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra bütün sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.

- Hava Harp Okulu öğrencileri hakkındaki dava

Öte yandan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yine darbe girişimine ilişkin, 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davayı da 28 Mart 2017, saat 10.00'da görmeye başlayacak. Davaya 29 ve 30 Mart 2017'de de devam edilecek. Bu davadaki bütün sanıklar tutuklu bulunuyor.

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YURTTA ASAYİŞ
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız devam ediyor, büyük bir kısmı tamamlandı, son rotüşlar yapılıyor. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "YENİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR, BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI, SON ROTÜŞLAR YAPILIYOR. EN KISA ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "OHAL, LAF OLSUN DİYE ÇIKARILMIŞ BİR KARAR DEĞİLDİR. İHTİYACA BİNAEN ÇIKARILMIŞTIR. TÜRKİYE'NİN BU KADAR ÇOK TERÖR SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BİR DÖNEMDE, ÖZELLİKLE FETÖ'NÜN DEVLETE SIZMA TEŞEBBÜSLERİNİN BERTARAF EDİLMESİ ZORUNLULUKLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULURSA, OHAL GEREKTİĞİ KADAR DEVAM EDECEKTİR. BİZ DE İSTERİZ Kİ YARIN SABAH OHAL KALKSIN."

Başbakanlık açıklaması: &quot;Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.&quot;
YEREL

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMASI: "BEKA MÜCADELESİ VERDİĞİMİZ ŞU GÜNLERDE KURULAN BU UCUZ TUZAKLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN MENFAATLERİYLE BAĞDAŞMAYAN BU TÜR PAYLAŞIMLAR AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEBİLECEKTİR. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDECEK BU PAYLAŞIMLARI YAPANLARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇLERİN BAŞLADIĞINI KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ."