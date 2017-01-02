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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 20:33

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 350 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzeri çalışma başlattı.

Ekipler, mahallede yaptığı kontrollerde söz konusu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında 350 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve ekiplerce gözaltına alınan A.A. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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