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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Yurtta kış

03 Ocak 2017 Salı, 11:39

SİVAS (AA) - Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 6, Hafik'te 5, İmranlı'da 8, Kangal'da, 4 Suşehri'nde 3 ve Şarkışla'da 2 olmak üzere 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde, karla mücadele çalışmalarını, 211 personel ve 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon ve 3 rotatifle yürütüyor.

Öte yandan, Sivas merkezde ve ilçelerinde soğuk hava ve zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

İl merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi. Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere ilçelerden İmranlı'da 18, Kangal'da 15, Zara ve Altınyayla'da ise 13 derece ölçüldü.

Soğuk hava, diğer ilçelerde de etkisini sürdürüyor.

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