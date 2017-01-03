Doğuda "kutup" soğukları

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ARDAHAN (AA) - Kutup soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu'da şehir merkezleri olarak gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 32, Ardahan'da 30, Erzurum'da 23, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 3 derece ölçülürken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 35 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Bölgede özellikle gece etkisini sürdüren soğuk havanın gündüz de devam etmesi nedeniyle Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Ardahan'da yaşam adeta durdu.

Kentte soğuk yüzünden bazı vatandaşların kaş ve kirpiklerinin donduğu, bazı araçların soğuktan korunmak için sahiplerince halı ve branda ile örtüldüğü, ev ile iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu, ağaçların ve bazı bitkilerin kırağı ile kaplandığı gözlendi.

Vatandaşların soğuk sebebiyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığı kentte, işi gereği açık alanda çalışanlar güçlük çekiyor.

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Ardahan'da açık alanda çalışan bazı işçiler ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Parkı'nda restoran ve kameriye inşaatında çalışan 5 işçi, dondurucu soğuk havaya rağmen işlerine devam etti.

Ustabaşı Ferda Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık alanda yaktıkları ateş sayesinde çalışabildiklerini söyledi.

Dakikaların bile soğuktan korunabilmeleri için önemli olduğunu belirten Ediz, "Soğuk havadan dolayı 10 dakika çalışıyoruz, 10 dakika ısınıyoruz. Ardahan Türkiye'nin en soğuk ili. Bu şartlar bizi yıldırmıyor, işimizi severek işimizi yapıyoruz. İmkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Bölgede, bugün en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta da 11 derece olması öngörülüyor.



