03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

03 Ocak 2017 Salı, 15:05
"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

KÜTAHYA/BALIKESİR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla Halepliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan Kütahya'nın Emet ilçesinden 5, Balıkesir'in Edremit ilçesinden 2 tır yola çıktı.

Emet Müftüsü İsmail Temur, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Emet halkının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Temur, "Halepli kardeşlerimizi yaşatmak için, insanlığı yaşatmak için, kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermek, hissettirmek için, kararan bakışlarda küçücük bir umut ışığı olabilmek için bu kampanyayı düzenledik. İlçe halkımız köylerimizle birlikte kampanyamıza büyük destek verdiler. Bu duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı." dedi.

Temur, 5 tır dolusu gıda ve giysilerden oluşan yardımların, Haleplilerin yaralarını bir nebze de olsa saracağına inandıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla uğurlandı.

- Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de kampanya kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan 2 tırın Haleplilere gönderilmesi için Şentürkler Camisi önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada, Edremitlilerin Haleplilerin yardım çığlıklarına, feryatlarına duyarsız kalmadıklarını söyledi.

Giyim ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır dolusu yardımın kısa sürede toplandığını belirten Sırmalı, "Türk milleti olarak büyük bir milletiz. İhtiyaç sahibi olanların yanında her zaman olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Ben bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta müftü vekilimiz olmak üzere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Müftü Vekili Adem Polat da Halep'te bir insanlık dramı yaşandığına işaret ederek, "İnsanlar katlediliyor. Açlık, susuzluk aldı başını gitti. Dolayısıyla insanlar gerçek anlamda bir sıkıntı içerisindeler. Başlattığımız kampanya kapsamında yaklaşık iki haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede yapmış olduğumuz yardımlar Allah'a hamd olsun beklediğimiz düzeyde oldu. Edremitli kardeşlerimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.

Daha sonra 2 tır, dualarla yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Gediz'de çipli kimlik kartı başvuruları başladı
YEREL

GEDİZ'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
Muhtarlarla istişare toplantısı
YEREL

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI
Gönüllü kuruluşlardan Halep'e 2 TIR yardım
YEREL

GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDAN HALEP'E 2 TIR YARDIM
Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
YEREL

ESKİ BAŞKAN SÜLEYMAN ÖZDEMİR VEFAT ETTİ
Ali Çetinbaş: İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır
YEREL

ALİ ÇETİNBAŞ: İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU OLAN TERÖR HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR
Toprak analizi yaptırana devlet desteği
YEREL

TOPRAK ANALİZİ YAPTIRANA DEVLET DESTEĞİ
Orman Bölge Müdürlüğü 5 aracını sattı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5 ARACINI SATTI
Simav'da 'Sosyal Hizmet Merkezi' için belediyeden destek
YEREL

SİMAV'DA 'SOSYAL HİZMET MERKEZİ' İÇİN BELEDİYEDEN DESTEK
Emeklilere Başkan Kalender'den TOKİ daireleri açıklaması
YEREL

EMEKLİLERE BAŞKAN KALENDER'DEN TOKİ DAİRELERİ AÇIKLAMASI
Köy okuluna kütüphane
YEREL

KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE
Ali Çetinbaş: İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır
YEREL

ALİ ÇETİNBAŞ: İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU OLAN TERÖR HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR
Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı
YEREL

YENİ KİMLİK KARTLARI DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Kütahya'da ev yangını
YEREL

KÜTAHYA'DA EV YANGINI
Kütahya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KÜTAHYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi
YEREL

TÜRKİYE'DE 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' ÖNERİSİNİ İLK DEFA GRTC GÜNDEME GETİRDİ
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu
YEREL

ÖĞRETMENLERE 'MESLEK ETİĞİ' KURSU
Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor
YEREL

TABİAT TUTKUNLARI, DOMANİÇ ORMANLARINDA BULUŞUYOR
Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi
YEREL

HİSARCIK MYO'YA 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLDİ
Kütahya'da 'çipli kimlik' dönemi başladı
YEREL

KÜTAHYA'DA 'ÇİPLİ KİMLİK' DÖNEMİ BAŞLADI
Kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL

KAR, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti
YEREL

KAR VE AŞIRI SOĞUKLAR, SEBZE FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Hisarcık'ta pazarcılar ateş yakarak ısındı
YEREL

HİSARCIK'TA PAZARCILAR ATEŞ YAKARAK ISINDI