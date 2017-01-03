Muğla'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Selami Bacak (45) idaresindeki 07 GEL 14 plakalı tır, Seydikemer-Antalya karayolu Dirmil Kavşağı'nda karşı yönden gelen Rüstem Abuç'un kullandığı 47 PP 617 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Bacak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Abuç, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bacak'ın cesedi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı sürücü kabininden çıkarılarak, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.