Tokat'taki bıçaklı kavga

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, biri polis 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Mehmet Duran'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olayda yaralanan polis memuru A.A. ile Ö.Ö'nün hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Yeşilyurt'ta dün aralarında çıkan tartışma sonucu H.S. tarafından bıçaklanan Duran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Ö.Ö. ile olaya müdahale eden polis memuru A.A. da H.S. tarafından bıçakla yaralanmıştı.