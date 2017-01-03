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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

03 Ocak 2017 Salı, 23:40

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan 10 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinop açıklarında avlanan bir balıkçı teknesinde 10 balıkçının baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine tekne kaptanı sağlık ve emniyet ekiplerine haber verildi.

Sinop Limanı'na yanaşan teknedeki 10 balıkçı, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rahatsızlığın gıda zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiren hastane yetkilileri, balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.