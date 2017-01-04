Şanlıurfa'da hafif ticari araç ata çarptı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ata çarpıp devrilen hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Ahmed Abbas idaresindeki 63 SAA 191 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 10. kilometresinde önce yola aniden çıkan ata, ardından elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Abbas ile yanındaki Sabah Musa, Muhammed Mahmud, Zeynep Miray, Nur ve Sabah Hammud yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, hafif ticari aracın çaptığı at ise telef oldu.