Kayak merkezlerinde son durum

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 243 santimetreyle Bolu Kartalkaya'da, en düşük 36 santimetreyle Saklıkent'te kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'yı 238 santimetre ile Uludağ, 209 santimetreyle Kartepe, 125 santimetreyle Ilgaz Doruk, 100 santimetreyle Davraz ve Ilgaz Yıldıztepe kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Erciyes'te 80, Palandöken'de 72, Erzurum Konaklı'da 68, Bitlis Nemrut'ta 67, Sarıkamış'ta 62, Murat Dağı'nda 60, Elmadağ'da 48, Hazarbaba ve Samsun Ladik'te 44, Yıldızdağı'nda 43, Erzincan Ergan'da 40, Saklıkent'te 36 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2017 En düşük En yüksek Davraz S -11 -1 Elmadağ S -10 -2 Erciyes PB -12 -5 Ilgaz S -10 -5 Kartalkaya S -10 -4 Kartepe ÇB -5 1 Ladik PB -11 2 Nemrut Dağı ÇB -13 -7 Palandöken PB -16 -10 Sarıkamış PB -12 -5 Uludağ ÇB -6 -1 Yıldızdağı PB -8 -5 Yıldıztepe S -14 -4

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)