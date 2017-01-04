04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayak merkezlerinde son durum

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:30

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 243 santimetreyle Bolu Kartalkaya'da, en düşük 36 santimetreyle Saklıkent'te kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'yı 238 santimetre ile Uludağ, 209 santimetreyle Kartepe, 125 santimetreyle Ilgaz Doruk, 100 santimetreyle Davraz ve Ilgaz Yıldıztepe kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Erciyes'te 80, Palandöken'de 72, Erzurum Konaklı'da 68, Bitlis Nemrut'ta 67, Sarıkamış'ta 62, Murat Dağı'nda 60, Elmadağ'da 48, Hazarbaba ve Samsun Ladik'te 44, Yıldızdağı'nda 43, Erzincan Ergan'da 40, Saklıkent'te 36 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2017En düşükEn yüksek
DavrazS-11-1
ElmadağS-10-2
ErciyesPB-12-5
IlgazS-10-5
KartalkayaS-10-4
KartepeÇB-5 1
LadikPB-11 2
Nemrut DağıÇB-13-7
PalandökenPB-16-10
SarıkamışPB-12-5
UludağÇB-6-1
YıldızdağıPB-8-5
YıldıztepeS-14-4

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
YEREL

ÇANKIRI'DA SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KİŞİ ÖLDÜ
GÜNCELLEME - Altıncı kattan düşen doktor hayatını kaybetti
YEREL

GÜNCELLEME - ALTINCI KATTAN DÜŞEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
&quot;Halep'te insanlık ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Altıncı kattan düşen doktor ağır yaralandı
YEREL

ALTINCI KATTAN DÜŞEN DOKTOR AĞIR YARALANDI
&quot;Başarılı bir yılı geride bıraktık&quot;
YEREL

"BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"