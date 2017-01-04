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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:57

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Edirne'den Uzunköprü'deki bir okula öğrenci taşıyan İbrahim Çelik'in idaresindeki 22 ED 514 minibüs, Yeniköy Mahallesi yakınlarında park halindeki 22 AU 781 plakalı kamyonete çarptı.

Yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle 4 araç da kazaya karışan minibüs ve kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan 4'ü öğrenci 5 kişi, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servisteki diğer öğrenciler de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.



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