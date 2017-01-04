Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, kentte geçen hafta etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sele ilişkin, "Mersin afet bölgesi olarak belirlenmeli ve yaraların biran önce sarılması için hükumet nezdinde gerekli düzenlemeler de en kısa sürede yapılmalıdır." dedi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte kentte yaşanan sel nedeniyle zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu ve Kazanlı mahalleleri ile Tarsus ilçesinde de afetten zarar gören çiftçileri ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, ziyaretteki konuşmasında, kentin acı bir afete uğradığına dikkati çekerek, selin bazı bölgelerde derin yaralar açtığını, en büyük yansımanın çiftçilerin geçim kaynağında yaşandığını bildirdi.

Üreticilerin zararlarının küçümsenecek kadar az olmadığını aktaran Öztürk, "Bu afetin Mersinli üreticilerimize verdiği hasarı gözlerimizle gördük. Keşke hiç olmasaydı ama artık olan oldu ve ne yazık ki zararın boyutu hiç de küçümsenecek kadar az değil. Bu yüzden gereken yapılmalı ve çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın bu mağduriyetleri acilen ortadan kaldırılmalıdır. Mersin afet bölgesi olarak belirlenmeli ve yaraların biran önce sarılması için hükümet nezdinde gerekli düzenlemeler de en kısa sürede yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Öztürk, ilerde yaşanabilecek bu tür afet durumlarına karşı da önlemler alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin’in değerli insanının, ülkemiz için son derece önemli tarım arazilerinde önümüzdeki süreçte yaşanacak olumsuz koşullar da hesaba katılarak bir taraftan zarar karşılanmalı, bir taraftan da geleceğe yönelik gerek teşvik gerekse olası afetlere karşı destek verici yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. İşte biz bugün bu yüzden buradayız. Acılarınızı en içten duygularla paylaşmak için, sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Biz, yaralarınızın biran evvel sarılması, zararın telafi edilmesi için sizin hakkınızı Ankara’da savunmak için buradayız."

Baki Şimşek ise son 25 yılın en yoğun yağışının yaşandığı kentte vatandaşların mağdur olduğuna işaret ederek, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa çalışmalar neticesinde vatandaşların acısını ve zararını en aza indirebilmek için üzerine düşen görevi yaptığını söyledi.