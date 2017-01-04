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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Besicilerin zorlu kış mesaisi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:28
Besicilerin zorlu kış mesaisi

VAN (AA) - Van'da besiciler, yazın biçip biriktirdikleri otları, kışın zor şartlarda taşıyarak hayvanlarına veriyor.

Çatak ilçesinde besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanlarına bakabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yazın biçip biriktirdikleri ve üzerini brandayla kapattıkları otları, kışın zor şartlarında eşeklerle veya sırtlarında taşıyarak hayvanlarının önüne koyan besiciler, bir taraftan da yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor.

- Otları eşeklerle taşıyorlar

Yukarı Narlıca Mahallesi'nde besicilik yapan Cüneyt Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarında işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

Yazın mahalleye 3 kilometre uzaklıkta biriktirdikleri otları, kışın eşeklerle 600 küçükbaş hayvana taşıdıklarını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Kış mevsimiyle birlikte hayvanlarımızı besleyemez duruma geliyoruz. Bu nedenle yazın otları biçip biriktirerek kış için hazırlık yapıyoruz. Yemlerimiz kardan soğuktan etkilenmeyecek şekilde saklayarak kış aylarında hayvanlarımıza veriyoruz. Bu yemler ile hayvanlarımızı havalar ısınana kadar besleyebiliyoruz. Fırtına olduğu zamanlarda yemleri taşıyamadığımız için büyük zorluk çekiyoruz."

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