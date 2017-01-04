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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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"Kış mevsiminin gelir kapısı" zeytinde hasat zamanı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:52

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin üreticileri, yaklaşık 12 bin dönüm alanda yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

Çoğunlukla sırıkla ve tarakla hasadı yapılan zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını ağaç altlarına "yaygı" sererek önlemeye çalışan çiftçiler, hasadın ardından dip zeytini olarak tabir edilen ürünleri de fabrikalarda yemeklik zeytinyağı olarak işletiyor. Osmaneli üreticisi zeytinlerin satışı için de daha çok Marmarabirlik'i tercih ediyor.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, kış aylarında en iyi gelir getirici ürünün zeytin olduğunu söyledi.

Kış ürünü olarak zeytinin daha revaçta olduğunu dile getiren Sevinen, "Çünkü Osmaneli ilçemizde yazın çiftçimiz sebze ve meyveden para kazansa da kışın nakit sıkıntı çekmemek için zeytine yöneliyor. Zeytinden elde ettiği gelirle kışı rahat geçiriyor. Bunun için bölgemizde zeytincilik ön plana çıkıyor. Zeytincilik Osmaneli'deki çiftçimizin en iyi ürünü sayılır.'' dedi.

Zeytinin genelde kumlu, taşlık ya da kıraç arazilere dikildiğini bildiren Sevinen, üreticinin, bölgede yetişen zeytinleri, hasadın ardından Marmarabirlik'e teslim ettiğini kaydetti.

Eksper Arif Erdoğan da ilçede yaklaşık 12 bin dönüm zeytin ekili alanın bulunduğunu, yılda 5-7 bin ton arasında ürün elde edildiğini söyledi.

Bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını anlatan Erdoğan, "Bölgede üretilen zeytinler Marmarabirlik'e veriliyor. Marmarabirlik her zaman zeytin üreticisinin yanında ve fiyatları dengede tutuyor. Osmaneli zeytini, zeytin piyasasına renk katıyor. Çünkü zeytinlerimizin kalitesi hava şartlarından ve toprağından dolayı kaliteli. 2 kilo 600 gramdan veya en fazla 3 kilodan 1 kilo yağ çıkar. Bu da zeytinimizin çok iyi olduğunu gösteriyor. Zeytin üretiminin ağırlıkta olduğu bölgeye sulama göleti yapılsa zeytin üretimi daha da artacak.'' diye konuştu.

- "Zeytincilik sabır isteyen bir iş''

Üretici Murat Çubukçu da hasadın ardından zeytinleri evlerinin altında bulunan tezgahlara götürdüklerini söyledi.

Zeytin hasadının sabır ve emek gerektirdiğini bildiren Çubukçu, ''Rekoltemiz, geçmiş yıllara göre yüzde 40 eksik ama olanı toplamaya çalışıyoruz. En güzel gelir zeytincilikte. Her şeye rağmen gelirinden memnunuz. Kilogramı 3,3-8,5 lira arasında değişen fiyatlarla alımı yapılıyor zeytinlerin. Kalibresine göre değişiyor yani." ifadesini kullandı.

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