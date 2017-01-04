Yaylada mahsur kalan bekçiyi AFAD ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Beşoluk Yaylası'ndaki evlerde bekçilik yapan Recep Çelen'den (62) yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine AFAD ekipleri, yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu paletli araçla, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgeyi aşarak Çelen'e ulaştı. Bekçi Çelen ve yanındaki köpeği, ekipler tarafından ilçe merkezine getirildi.
Gıda stoku bitmek üzereyken kurtarıldığı öğrenilen bekçinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.