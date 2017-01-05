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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da pazar yeri çatısı çöktü

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:20

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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