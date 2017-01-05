Cıbıltepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve sarıçam ormanları, kristal şekildeki kar ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İlçedeki 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanları arasındaki eşsiz güzelliği ile dikkati çeken Cıbıltepe Kayak Merkezi, uzun ve alternatif kayak pistlerinin yanı sıra bilgisayar donanımlı olan, saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ve optik okuyuculu modern turnike sistemi ile sezona iddialı başladı.

Sezona kısa süre önce "merhaba" diyen Cıbıltepe, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğradı.

Özellikle hafta sonları turist ilgisi yüzünden yoğunluk yaşanan Cıbıltepe'ye gelip pistleri dolduran kayak tutkunları, snowboard, kayak ve kızakla kayarak karın keyfini yaşıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin yapılan yatırımlarla her geçen modern bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Önceki yıllara nazaran istenilen düzeyde kar bulunan kayak merkezinde sezona güzel başladıklarını belirten Karaman, "İkinci etap pistlerimizde yaklaşık 1 metrenin üzerinde kar var. Kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla gözde kayak merkezimizde kayak için her şey mevcut. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Bu anlamda yatırımcılarımız da çok memnun oldu." dedi.

- "En iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz"

Kaymakam Karaman, en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mekanik tesislerimiz, pistlerimiz ile en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle bu sene modern bir turnike sistemi kurduk. Kayakseverler, geçiş kartlarını ceplerinden çıkarmadan optik okuyucu sayesinde turnikeden geçebilecek. Kayak merkezimiz yüzde 100 kamu sermayesi ile Kars Valiliğimizin bünyesinde hizmet veren Sarıkamış Dağ AŞ tarafından işletiliyor. 2017 yılında gerek kamu, gerekse özel sektör yatırımlarıyla kayak merkezimiz daha da gelişerek hizmet sunacak. Bu manada bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz."

Cıbıltepe'de, mekanik tesisler ve pistler bölgesinden sorumlu Sarıkamış Dağ AŞ Müdürü Ebubekir Urhan da tesislerde yapılan çalışmalarda çağa uygun modern teknoloji kullanıldığını söyledi.

Bu çerçevede tesislerde yeni bir turnike sistemi kurduklarını anlatan Urhan, "Yeni kurduğumuz turnike sisteminde kayakseverlere hem hızlı geçiş hem de elektronik geçiş kartları üzerinde kişisel bilgileri oluşturmak suretiyle, kontörleri bittiğinde kendileri internet üzerinden kredi kartı ile kontör yükleyebilecekler." diye konuştu.