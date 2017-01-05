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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:42
Fırat Kalkanı Harekatı

MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in ailesi, Malatya'nın Arapgir ilçesindeki baba ocağında kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Şehidin dayısı Sait Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit astsubayı kendi elleriyle yetiştirdiklerini belirtti.

Yeğenini hem ahlaki yönden hem de bir Türk askerine yakışır donanımda yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Bilgiç, "Ahlaki yönden çok üstün karakterli bir insandı. Arkadaşlarının söylemiyle Hamza yürekli biriydi. Biz Allah'a iman etmiş insanlarız. Şehadetin bizim için en yüksek mertebe olduğunun bilincindeyiz. Rabbim bizim aileye bir şehit nasip etti." dedi.

Şehit Bilgiç'in 5 yıldır görevde olduğunu kaydeden Bilgiç, şöyle devam etti:

''El-Bab'da görev süresi aslında dolmuştu. 2 defa izin süresi gelmiş olmasına rağmen 'Biz burada cihat yapıyoruz, Allah için cihat yapıyoruz, ülkemizi savunuyoruz, namusumuzu savunuyoruz' diye 2 defa iznini erteledi. Gelmedi. Demek ki Rabbim koçumu adım adım şehadete yaklaştırdı.''

- "Sevdiğiyle evlenmeyi düşünüyordu"

Yeğeninin sevdiği ile evlilik planları yaptığını ifade eden dayı Bilgiç, "Diğer aile üyelerinin bu durumdan haberi yoktu. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Sadece benim tanıdığım bir kızdı. Benden destek istedi. 'Dayıcım inşallah senin desteğini istiyorum, ben bununla evlenmek, mutlu olmak istiyorum' dedi. 'İyi koçum' dedim ama olmadı.'' diye konuştu.

Vatan topraklarını kimseye yedirmeyeceklerini, kimsenin bu toprakları bölemeyeceğini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

''Bizi bu topraklardan süremeyecekler, bize diz çöktüremeyecekler. Allah'ın izniyle şehadet aşkıyla yanıp tutuşan bu milletin, kesinlikle ve kesinlikle önüne hiçbir bendi çekemeyecekler. Bize Rabbim bir şehit nasip etti. Bunu söylemesi çok zor. İçimiz yanıyor. Çok garip bir duygu şehit yakını olmak. Üzülüyorsun ama sevincin üzüntünden bir kat daha fazla. Çok şerefli bir mertebe.''

Yeğeniyle şehit olmadan birkaç saat önce görüştüğünü anlatan Bilgiç, şehidin sesinin özellikle son zamanlarda çok durgun geldiğini aktardı.

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