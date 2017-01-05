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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'dan Haleplilere yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:56
Samsun'dan Haleplilere yardım

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde hayırseverlerce bağışlanan gıda malzemeleri ile yatak bulunan 7 tır, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Türk Kızılayı Terme Şubesi ile hayırsever iş adamları işbirliğinde toplanan yardımların bulunduğu tırların uğurlanması amacıyla belediye önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı konuşmada, Halep'teki kanayan yaraya "dur" demek adına hemşehrilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Hemşehrileri ile gurur duyduğunu dile getiren Kul, "Bugün buradaki fotoğraf, Türkiye'nin, Türk milletinin insanlığını gösteriyor. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Biz hayır geleneğini atalarımızdan miras aldık. Bu mirası en güzel şekilde devam ettirmek, onların evlatları olarak bizlerin boynunun borcudur." dedi.

Samsun'dan tırlarla sadece yiyecek, içecek, giyecek değil, aynı zamanda kalplerini, dualarını, sevgilerini gönderdiklerini vurgulayan Kul, yardım kampanyalarında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu da Halep'teki dramın dünyanın gözü önünde yaşandığına dikkati çekti.

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." ilkesi ile hareket ettiklerini belirten Aksuoğlu, "Bizim komşumuz aç olduğu gibi büyük bir dram içinde. Müslümanlar kardeştir. Bizler onlarla komşu olduğumuz gibi aynı zamanda kardeşiz. Yardım çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Terme Müftüsü Recep Apaydın da yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Edilen duanın ardından 130 ton un ile 460 yatak bulunan 7 tır, Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.


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