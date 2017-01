YALOVA (AA) - Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında, kentteki okulların her sınıfından Haleplilere birer çuval un yardımı yapılması için çalışma başlattı.

GÖNÜLDER Başkanı Hacı Ömer Anlayışlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'ten göç eden zor durumdaki insanlar için yardım seferberliği başlattıklarını söyledi.

Platformun 29 dernek ve vakıftan oluştuğunu belirten Anlayışlı, "Bunların birçoğu yardım derneği. Yaklaşık 4 yıldır yardımlarımızı başlatmıştık. Şimdi de devam ettiriyoruz. 30 tırdan fazla yardım topladık. İnşallah arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Anlayışlı, Türkiye'nin her yerinden Haleplilere yardım kampanyalarının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz de hem gönüllü sivil toplum kuruluşları hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol yaptık. Yalova'da okulların her sınıfından halkımızın her ferdinden Haleplilere yardım kampanyası başlattık. Bu sefer ki kampanyamıza özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları da kattık ki yavrularımız, çocuklarımız oradaki kardeşlerine yardım göndersin harçlıkları ile destek olsunlar ki yardım etme kabiliyetleri artsın. Oradaki çocukların halini daha iyi anlasınlar. Özellikle bunu İl Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuk. Her sınıftan Halep'e bir çuval un, o da 70 liraya tekabül ediyor. Halkımız da kaç çuval un yardımında bulunabilirse o sayıda katkı sunacak."

Özellikle gıda yardımı topladıklarını belirten Anlayışılı, "Un ve hububat. Mont, bot, battaniye temel ihtiyaç maddeleri gibi gönüllülerden yardımlar alıyoruz. Yardımlara başladık. Valilikten bir yıllık yetki aldık. Bir yıl boyunca yardım toplamaya devam edeceğiz. Bir yılda özellikle okullarımızdan en az 5 tır yardım toplamayı umut ediyoruz. Vatandaşlardan da 10 tır civarında yardım toplayacağız. Bölgeye bu yıl en az 15 tır yardımı Yalova'dan göndermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.