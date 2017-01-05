Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na doğru

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ANTALYA (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na katılacak olan Kros Milli Takımı, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Portekiz'in Albuferia kentinde, 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takımda, 6'sı kadın 12 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Kiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarının Kemer ilçesinin bin 300 rakımlı Ovacık mevkisinde sürdüklerini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle bir süre il merkezinde antrenmanlara devam edeceklerini aktaran Kiper, "Başarıyı her geçen gün daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Burada çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde çalışarak daha iyi yerlere geliriz." diye konuştu.

Milli sporculardan Özlem Kaya da İtalya'nın Chia kentinde 11 Aralık 2016'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda, kadınlarda Avrupa Şampiyonu olduklarını dile getirerek, "Önümüzde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Salon Şampiyonası var. Hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz yine şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.