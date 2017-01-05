Balıkçılar yeni yılda hamsiden umutsuz

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GİRESUN (AA) - Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi avında ileriki günler için olumlu bir tablo çizemeyeceklerini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk dört aylık kısmında bol miktarda palamut avlandığı için iyi bir dönem geçirildiğini belirtti.

Yaklaşık 1,5 aydır da hamsi avcılığı yapıldığını ifade eden Arslan, hamsinin beklentileri karşılamadığını, beklenen düzeyde avcılık olmadığını dile getirdi.

Arslan, yeni yılda da bu durumda bir değişme olmayacağını belirterek, "Önümüzdeki avcılık döneminden bahsedersek olumlu bir tablo çizemeyeceğiz, hamsi avcılığı son zamanlarda bir hayli azaldı. Özellikle Batı Karadeniz'de belirli bölgelerde hamsi avcılığı yapılıyordu. Bazen az, bazen de bol avlanıyordu ama son birkaç gündür avcılık az." dedi.

Avcılık yapan gırgır teknelerinin bir kısmının Doğu Karadeniz'e dönmeye başladığını, bir kısmının da Marmara'ya hareket ettiğini aktaran Arslan, "Hamside ocak ayının belki sonunu getiririz, belki getiremeyiz. Şu anda birçok tekne Gürcistan'da hamsi avı için gerekli girişimleri yapmaya başladı. Bu da demektir ki karasularımızda yoğun hamsi avcılığı beklenemez. Kısmen bazı bölgelerde hamsi avcılığı yapılabilir. Şu anki görünen duruma göre, hamsi biraz daha erkenden Gürcistan'a geçebilir." diye konuştu.

Arslan, geçmiş yıllarda hamsinin sürüler halinde Batı Karadeniz'den başlayarak Doğu Karadeniz'e doğru hareket ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hopa'da avcılık biterdi ama maalesef bu sene hamsi Samsun'dan doğuya gelmedi. Doğu Karadeniz'de hamsi avı zayıf geçti. Doğu Karadeniz'de bazı gırgır teknelerimiz avcılık yapıyor ama ince hamsileri avlıyorlar. İlerleyen dönemlerde belki bir parça sürü hamsi gelir, birkaç gün hamsi bol avlanır sonra kaybolur gider, bundan sonra avlanacak balık böyle olur. Sürekli 10-15 gün avcılık yok hamsi için. Geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde bol denecek kadar hamsi çıktı ama 3 liraya hamsi satılmadı. Ben kendi bölgemde 7 liradan aşağı hamsi görmedim. Eğer çok bol çıksaydı hamsi daha da ucuz olurdu. Bunu geçmiş yıllarda yaşadık ama şu an böyle bir durum yok."