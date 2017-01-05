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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:49
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 3 depoda, pul biber yapımında kullanılmak üzere saklanan 40 ton biber ve kimyon çöpü ile çürümüş domates atığı ele geçirildi, sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetimi, İslahiye Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, ihbar üzerine, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Gençlik Caddesi'nde iki kişiye ait 3 depoda arama yaptı.

Ekipler, depolarda, toz biber yapımında kullanılmak üzere 40 ton biber ve kimyon çöpü ile çürümüş domates atığı buldu.

Belediyenin iş makineleri ile kamyonlara yüklenen atık malzemeler, ilçe dışındaki katı atık tesisinde zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi. Gece saatlerinde başlayan yakma işlemleri sabaha kadar sürdü.

Depo sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-"Hayvan sağlığı açısından dahi sakıncalı"

Gıda denetimi ekibinden yetkililer, biber üretiminden arta kalan "tohum, sap, çöp" diye nitelendirilen atık maddelerin gıda dolgu malzemesi olarak değerlendirdiğine dair ihbar aldıklarını, mahkeme kararıyla depoları açtıklarını belirtti.

Tamamen çürümüş, bozulma reaksiyonlarına maruz kalmış, tohum dahi olamayacak şekilde küflenmiş biber ve domates tohumu, bunların sap ve çöplerinden oluşan atık malzemelerin gerek insan ve hayvan sağlığı, gerekse gıda güvenliği açısından sakıncaları bulunduğunu bildiren yetkililer, ele geçirilen malzemelerin bu nedenle imha edildiğini aktardı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da yazılı açıklamasında, İslahiye'de tam donanımlı kırmızı biber fabrikalarında kaliteli biber üretimi yapılarak Avrupa ülkelerine de ihraç edildiğini anımsatarak, "Kaliteli biberimize gölge düşüren, insan sağlığını tehdit eden merdiven altı diye adlandırılan biber üretimine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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