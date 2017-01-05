Beşiktaş'taki terör saldırısı

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YOZGAT (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun (23) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde toprağa verildi.

Nacakoğlu için öğle vakti Sekili Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin annesi, kız kardeşi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu cenaze törenine gelenlere, "Ben size davetiye vermedim, neden geldiniz? Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum, arkadaşların gelmiş, sen neden kalkmıyorsun?" diyerek ağladı.

Baba Mehmet Nacakoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun, bir Muammer gider yerine başka bir Muammer gelir. Bu vatanı hainlere bırakmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanında..." dedi.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.