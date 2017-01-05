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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'daki "usulsüz arsa satımı" davası

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:52

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir arsanın, "belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlamak üzere satışının sağlandığı" iddiasına ilişkin, aralarında eski Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz'in de yer aldığı 11'i tutuklu 36 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Suiçmez, Şenol Kaba, Cihat Aktaş, Yaşar Çiplak, Hüseyin Polat, Hadi Zaimoğlu, Yusuf Keskin, Hasan Sezai Aydoğan, İsmail Hakkı Akgün, Erdoğan Yalçın, Fatih Cengiz ile tutuksuz sanıklardan Abdulbaki Turğun, Mustafa Alkan ve sanık avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar ile firari sanıklar Hüseyin Avcı ve Sadrettin Demircan ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarından Yücel Efe, beyanında, dava konusu olan 2011 yılındaki arsa satışı dışında 24 ayrı arsa satışının daha söz konusu olduğunu söyledi.

Davayla ilgisi olmayan diğer arsa satışlarında usulsüz bir durum olmadığını ileri süren Efe, "Hepsi ayrı ayrı müfettiş değerlendirmesinden geçmiştir. Bir sorun yoktur." dedi.

Efe, söz konusu ihalede taraflar arasında yakınlık, diyalog gibi alıcı ile satıcıyı bir araya getirecek, ihalenin kaderini değiştirecek hiçbir şeyin tespit edilmediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Satış kararı belediye meclisinin aldığı karar doğrultusundadır. Danıştay'ın belediyeye yaptığı bu gibi ifrazlarda (bir toprak parçasının parsellere ayrılması) takdir haklarının kullanımının belediyeye ait olduğu açıktır. Sanıkların tutukluluğu mağduriyet boyutundadır. Bu sebeple tahliyelerini talep ediyorum."

Diğer sanık avukatı Alparslan Yücel ise müvekkillerin terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Sanıkların örgüt üyeliği ile ilgili bağlantıları bulunamamıştır. Sanıklar sosyal ve ekonomik olarak mağdur olmuşlardır. Ancak ihaledeki süreçten sorumlu tutulabilirler, başka sorumlulukları yoktur. Tahliyelerini talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir gayrimenkulün, "Aziziye Belediye Başkanlığınca sahte belge düzenlenerek 4 Mayıs 2011'de FETÖ/PDY'ye finans sağlamak üzere satışının sağlandığı" iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda 36 sanığa açılan davanın iddianamesinde, dönemin Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ve eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Şenol Kaba hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 13 yıl 6 aydan 32 yıla, diğer sanıklar hakkında ise benzer suçlardan 5 yıldan 32 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

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