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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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15 Temmuz'daki TÜRKSAT baskınıyla ilgili iddianame (1)

06 Ocak 2017 Cuma, 17:41

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a yayınları kesmek üzere giden 5'i sivil 16 kişinin eylemlerine ilişkin iddianame Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Tolgahan Öztoprak'ın hazırladığı iddianamede şüpheliler Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Ergün Özyurt, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Donat ve Tayfun Karaöz'ün "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "iki kişiyi kasten öldürmek" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Bu şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "nitelikli yağma", "kamu malına zarar vermek" ve "mala zarar vermek" suçlarından ayrıca cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, sivil şüpheliler Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru için "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulunuldu.

Darbecilerin TÜRKSAT'a gelmesinden önce tedbir amacıyla kuruma gelen ve personeli yönlendiren TÜRKSAT AŞ Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy ile şirket görevlisi Ali Karslı'nın "ölen" olarak gösterildiği iddianamede, bu kişilerin yakınları ve TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in de arasında bulunduğu 60 kişi ile TÜRKSAT AŞ tüzel kişiliği "müşteki" olarak yer aldı.

Sivil şüphelilerden Dağköy'ün FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı Yamanlar Lisesi mezunu olduğu, Samanyolu TV'de bilgi işlem direktörlüğü yaptığı ve El Cezire Türk'te çalıştığı, Yavuz'un TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde kurumsal gelişim başkan yardımcılığı yaptığı, Burhan Güneş'in de bilgisayar mühendisliği mezunu olduğu ve TÜBİTAK'ta İdari İşler Başkan Yardımcılığı yaptığına dikkati çekilen iddianamede, şüpheli Baki'nin elektronik şirketi olduğu, Samanyolu TV'de bir süre çalıştığı; Özüdoğru'nun ise HAVELSAN, BTK ve son olarak Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi'nde bilişim uzmanı olarak görev yaptığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin darbe girişimi gecesi yayınların kesilmesi için TÜRKSAT'a gittikleri, sivil şüphelilerin de bu amaçla "teknik personel" olarak burada bulundukları ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin daha önce beş dava daha açmıştı.

-Firari 6 şüpheli

Öte yandan başsavcılık, firari şüpheliler Tayfun Karaöz, İsmail Donat, Ergün Özyurt, Osman Kemal Küçük, İbrahim Yılmazbaş ve Ersan Kuluçlu'nun fotoğraflarını basına dağıttı.

(Sürecek)


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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ALTINDA DOĞDUĞUMUZ BU AY YILDIZLI BAYRAĞIN DİBİNDE ÖLMEK BİZİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR. ONUN İÇİN DİYORUZ Kİ BU ÜLKEYİ, BU MİLLETİ TERÖRLE, EKONOMİYLE, FİTNE FESATLA YIKMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE'Yİ GÜÇ DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN MUSUL OPERASYONUNU BAŞLATTILAR, SONRA YAVAŞLATTILAR, RAKKA OPERASYONUNU ERTELEDİLER. NİYE ERTELİYORSUNUZ, DEAŞ ORADA. HANİ DEAŞ SİZLER İÇİN MÜCADELE EDİLECEK BİR UNSURDU, NİYE MÜCADELE ETMİYORSUNUZ? HALBUKİ PLAN TÜM BU OPERASYONLARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİYDİ. BAKTILAR Kİ TÜRKİYE SONUÇ ALMAYA YAKLAŞTI, HEMEN PLANLARI DEĞİŞTİRDİLER. BİZİM İÇİN ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR. EL BAB'I DA MÜNBİÇ'İ DE DİĞER BÖLGELERİ DE TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEDEN DURMAYACAĞIZ."