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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te terör operasyonu

06 Ocak 2017 Cuma, 18:01
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Harmandöven köyü Otluca mezrası Güner Tepe bölgesinde yürütülen çalışmalarda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi.

El yapımı patlayıcının cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

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