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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da akü hırsızları tutuklandı

06 Ocak 2017 Cuma, 18:36

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 kamyonun akülerini çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçenin farklı mahallelerindeki 8 kamyonun akülerinin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden faydalanan polis, zanlıların çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan Ömer T. ve Halit K. olduğunu belirledi.

Her biri yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki aküleri otomobile yükleyerek çaldıkları ve bir iş yerine 13 bin liraya sattıkları tespit eden zanlılar, ekipler, Düğerek Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "hırsızlık" suçundan tutuklandı. Aküleri satın alan iş yerine ise "hırsızlık malını satın almaktan" işlem yapıldı.

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