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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Suriyeli yetimlere eğlence

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:00

HATAY (AA) - Türk Hava Yolları (THY) personelinden oluşan "Widen Your Heart (Aç Kalbini)" gönüllüleri ile Hayır Torbası gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli yetimlere eğlence etkinliği düzenledi.

Hayır Torbası aktivisti Tuğba Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlere moral vermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Reyhanlı'ya "Widen Your Heart (Aç Kalbini)" gönüllüleri ile geldiklerini belirten Karakaş, "Suriyeli çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladık. Arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımız ebru sanatı, kitap ayracı hazırlama, yüz boyama, balon ve şapka yapımı ve duvara elle resim çizme etkinliğimizi gerçekleştirdik." dedi.

Çocukların savaşla bozulan psikolojilerinin düzeltilmesine bu tarz etkinliklerle katkı sağlamayı düşündüklerini belirten Karakaş, "Çocuklarımızla sohbet ederek dertlerini dinledik. Birlikte oyunlar oynadık. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Reyhanlı'daki 100 yetim çocuğumuza ulaştık. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte eğlendikleri gözlenen Suriyeli çocuklar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



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