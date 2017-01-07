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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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KHK kapsamında belediyelere yapılan görevlendirme

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:11
KHK kapsamında belediyelere yapılan görevlendirme

MARDİN (AA) - Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından KHK gereği Mardin Valiliğince Ömerli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erol Korkmaz, belediyedeki görevine başladı.

Hizmetler noktasında vatandaşlardan gelen taleplere önem vereceklerini aktaran Korkmaz, ilçeye güzel hizmetler yapma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

Belediyenin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olacağını dile getiren Korkmaz, halkın desteği ile ilçenin belediyecilik noktasında hak ettiği yere en kısa sürede ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Korkmaz, "Halkımızın desteğiyle, birlik beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edeceğiz. Hep birlikte vatandaş odaklı hizmetlerle ilçemizi kalkındıracağız." dedi.

Bu arada, Ömerli Belediyesi hizmet binasına Türk bayrağı asıldı.

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