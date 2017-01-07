Düğün fotoğraflarını kar yağışı altında çektirdiler

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YALOVA (AA) - Yalova'da yeni evlenen çift, düğün fotoğraflarını yoğun kar yağışı altında çektirdi.

Sercan ve Rabia Sipahi çifti, Osmanlı Parkı'nda yoğun kar yağışına aldırış etmeden objektiflere poz verdi.

Çevreden geçen vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde gelinle damadı izledi.

Damat Sercan Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğuk olduğunu ancak bu anı böyle güzel bir kar yağışı altında ölümsüzleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Bu anın kendisi için çok önemli bir hatıra olduğunu dile getiren Sipahi, "Bir hatıra gerekiyordu. Yazın herkes düğün yapıyor. Yalova'nın merkezinde bu kar yağışını fırsata çevirdik. Bu yoğunlukta kent merkezi bu karı ne zaman gördü bilmiyorum. Biz de düğün günümüzü bu güne aldık. Hiç zor olmadı. Sonuçta bir hatıra. En güzel hatıralar en zor zamanlarda çekilir. Bu fikir ortak ikimizin aklına gelen bir şeydi." diye konuştu.

Gelin Rabia Sipahi ise herkesin kendilerini şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Gayet güzel ve keyifli, eğleniyoruz. Gelinlikle karın altında bu parka gelmem zor olmadı." dedi.

Gelinle damadın fotoğraflarını çeken Emre Güntav da ilk defa kar altında gelin ve damadın düğün hatıra fotoğrafını çektiğini söyledi.

Güntav, "Bugüne kadar o kadar çok farklı yerlerde çekim yaptım ki ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa böyle bir çekim yapıyorum. Benim için de tecrübe oldu. Yalova'ya uzun zamandır bu derecede kar yağmamıştı. Gelin damat da bunu fırsat bilerek böyle bir teklifte bulundular. Biz de 'Hayır' demedik ve zor şartlar altında demeyelim, güzel bir ortamda çekim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.







