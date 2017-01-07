Karaaslan'dan şehit ailelerine ziyaret

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çarşamba ilçesinde şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Karaaslan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk'ün Sarıcalı Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ahmet, annesi Nurcan, kardeşi Murat Öztürk'e başsağlığı ve sabır dileyen Karaaslan, aile ile sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.

Karaaslan, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesinin Kumtepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Şehidin annesi Safiye ve babası Ertan Kavuz ile yakınları ile bir araya gelen Karaaslan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Karaaslan, vefat eden Çarşamba Belediye Meclis Üyesi İshak Köksal'ın (67) Rıdvan Paşa Camisi'ndeki cenazesine de katılarak, aileye başsağlığı diledi.



