Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Nuriye Cantemur, odasından çıkmayınca baba Fethi ve anne Zuhal Cantemur, çocuklarının odasına girdi.
Cantemur çifti, kızlarını hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, genç kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Genç kızın cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna gönderildi.