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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Yurtta kış

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:20

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı apartmanların çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede inşaatı devam eden Yeni Devlet Hastanesi'nin çatısı ve dış cephe kaplaması uçtu. İşçiler çalışmalarına ara verdi.

Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait lojmanların çatısının uçmasından dolayı vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Bahçede park halindeki yaklaşık 20 araçta hasar oluştu.

Evi büyük oranda zarar gören cezaevi çalışanı Abdülbaki Birer, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer binadan savrulan parçaların evine isabet etmesi sonucu camların kırıldığını, eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

Toros Mahallesi Muhtarı Yusuf Nacak ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarının uçtuğunu belirterek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

- Buz kütlelerinin düşmesi güvenlik kamerasında

Merkez Selçuklu ilçesinde de biriken buz kütlelerinin bir aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, buz parçalarının düşmesi sonucu aracın camının kırıldığı, araç sahibi gürültüyü duyup dışarıya çıktığı, binanın başka bir bölgesindeki buz kütlelerinin de hızla düştüğü yer alıyor.

Bazı vatandaşlar ise iş makinelerinin yardımıyla sarkıtları kırmaya çalıştı.

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