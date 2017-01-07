Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuvvetli lodos nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, otomobillerde hasar meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısının uçması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Kentte dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu, sökülen ağaç ve çatı parçalarının üzerine düştüğü araçlarda hasar oluştu. Talas Bulvarı'nın Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi kavşağında bulunan anıt da devrildi.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısı da lodos nedeniyle uçtu. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin final sınavından çıktığı sırada yaşanan olayda, uçan çatının altında kalan 5 öğrenci yaralandı.

Ambulansla Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından bugün taburcu edilecekleri öğrenildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte etkili olan lodosun saat 23.00'e kadar süreceğini, ardından karla karışık yağmur ve sabah saatlerinde de kar yağışının beklendiğini belirtti.

