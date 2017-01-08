Sarıkamış şehitleri anılıyor

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VAN (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Van'da, binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Vali İbrahim Taşyapan, Emniyet Müdürü, Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Batal, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, 3 bin metrelik parkurda yapıldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin Türk bayraklarıyla zirveye çıktığı yürüyüşte, tekbir getiren kalabalık, okunan ilahilere eşlik etti. Daha sonra kayak merkezi önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Taşyapan burada yaptığı konuşmada, vatanın Sarıkamış'ta canını feda eden gençlerle kurtarıldığını ve bu toprakları yüz yıllardır vatan olarak bildiklerini anlattı.

Sonsuza kadar bu vatana sahip çıkacaklarını ifade eden Taşyapan, "Vatanımıza, şehitlerimize, manevi ve milli değerlerimize, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. Sarıkamış şehitlerimizin anısına hep beraber yürüdük. Onların şartlarını bir nebze de olsa hatırlamak için yürüdük. Aslında kıyas mümkün değil." dedi.

Sarıkamış'ta bir kahramanlık destanının yaşandığını anımsatan Taşyapan, şöyle devam etti:

"Onlar, günlerce aç gezen, açlıktan mideleri birbirine yapışan askerlerimizdi. Belki arkalarından lojistik destek gelmiyordu ama göğüslerindeki imanla vatanın kurtarılması için hiç geri adım atmadan o soğukta şehit oldular. Bizlerin şartları onlarla bir değil ama şükür ki memleketimiz yüzyılda çok iyi yerlere geldi.İnşallah daha da ileri gideceğiz. Mazimizden ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle kalkınmamızı ilerleterek, dünyanın en önemli ülkesi olacağız. Memleketimizin ne şartlarda kurtarıldığını her vesileyle anlatmalıyız. İşte Sarıkamış da bunlardan biridir. Askerlerimiz, dağlarda eksi 40 derece soğukta bu vatanı yedi düvele karşı savundular. Onun için buralar çok kıymetli yerlerdir."

Konuşmaların ardından Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından Sarıkamış Destanı canlandırıldı.

Sinevizyon gösteriminin yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam eden anma programı, Sarıkamış şehitleri için yapılan dua ve yemek ikramıyla son buldu.

Programa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, sporcu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.