Ordu'da yangın: 1 ölü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Elmalı mevkisinde Engin Aksu’ya (52) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangında, Engin Aksu yaşamını yitirdi.

Yangın Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Aksu'nun cenazesi otopsi için Trabzon'a gönderilirken, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.