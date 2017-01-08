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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da yangın: 1 ölü

08 Ocak 2017 Pazar, 12:47

ORDU (AA) - Ordu'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Elmalı mevkisinde Engin Aksu’ya (52) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangında, Engin Aksu yaşamını yitirdi.

Yangın Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Aksu'nun cenazesi otopsi için Trabzon'a gönderilirken, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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