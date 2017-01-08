Sarıkamış şehitleri anılıyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Siirt'te Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüşler düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında Bingöl'de gerçekleştirilen yürüyüşe Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile öğrenci vatandaşlar katıldı.

Eğitim Caddesi'nde başlayan ve valilik binası önünde sona eren yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sarıkamış başta olmak üzere tüm şehitleri minnetle yad ettiklerini belirtti. Şehitlerin bıraktığı emanete hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade eden Yılmaz, Sarıkamış'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü anlatan bir hadise olduğunu söyledi.

Yılmaz, bugün yaşanan bir takım hadiselerin, 102 sene önce yaşananlarla benzerlikler teşkil ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimize minnettarız. Bizim o dönemleri çok iyi incelememiz ve anlamamız lazım. 15 Temmuz’da ülkemize saldıranlarla, 1.Dünya Savaşı'nda saldıranlar farklı güçler değil, farklı zihniyetler değil. 100 yıl önce yapılan hesaplar neyse, bugün de aslında benzer hesaplar yapılıyor. Bu ülkeyi parçalamaya, gücünü azaltmaya, kardeşliğimizi zayıflatmaya, birliğimizi bozmaya ve vatanımızı işgale hazır hale getirmeye çalışıyorlar."

15 Temmuz'daki kahramanlıkların, Sarıkamış'tan ve Çanakkale'den farklı olmadığını kaydeden Yılmaz, "Aynı ruhun yeniden tezahür etmiş halidir, aynı mücadelenin bugünkü dünyada yansımış halidir. Bunun da çok iyi farkında olmamız lazım. Bu şuur olmadığı sürece maalesef başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamayız." dedi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan duayla sona erdi.

- Siirt

Siirt'te, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan, aralarında Vali Vekili Bünyamin Kuş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın da yer aldığı grup, Güres Caddesi üzerinden Siirt Üniversitesi yerleşkesine kadar yürüdü.

Soğuk havaya rağmen aralarında çocuk ve yaşlıların da yer aldığı, Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, tekbir getirip, sık sık "Kahrolsun PKK", "vatan sana canım feda" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda Sarıkamış Harekatı'nı anlatan belgesel gösterildi.

Program, İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için okuduğu duayla son buldu.







