08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 14:24
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet başlayan aileler, gerçekleştirilen yemekle barıştırıldı.

Bozova ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce Mahmut Mermertaş'ın öldürülmesi sonucu Hadidi aşiretine mensup Mermertaş ile Mersavi aşiretine mensup Eroğlu aileleri arasında başlayan husumet, Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Dr. Feridun Öncel'in girişimleriyle kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin üyeleri bir araya geldi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, burada yaptığı konuşmada, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, ailelerin barışmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Kur'an-ı Kerim'de insan öldürmenin yasaklandığını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş kabul ediliyor. Şimdi peygamberler şehrinde güzellikleriyle öne çıkan Hadidi ve Mersavi aşiretlerinin iki ailesine barış yakışıyor. İnsanoğlu beşerdir duygularına, öfkesine yenilebiliyor. Önemli olan toplum olarak bu yanlışı onarabilmektir. Ben her iki ailenin büyüklerine ve barışın sağlanmasını sağlayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise barış kararı aldıkları için her iki aileye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından her iki ailenin büyükleri, tekbirler eşliğinde sarılarak barıştı. Yemekte ayrıca dua da edildi.

İLGİLİ HABERLER

Demirkol Devteşti Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL DEVTEŞTİ MAHALLESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
&quot;Kudüs Şairi&quot; Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'da anıldı
YEREL

"KUDÜS ŞAİRİ" MEHMET AKİF İNAN ŞANLIURFA'DA ANILDI
Şanlıurfalı gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü
YEREL

ŞANLIURFALI GENÇLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI ANMA ETKİNLİKLERİ
Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BAKARY SORO İLE ANLAŞTI
Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Suriye sınırında 5 terörist yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA 5 TERÖRİST YAKALANDI
Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

AK PARTİ İL TEŞKİLATI ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

VALİ TUNA ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN İBADETHANELERDE HUMMALI TEMİZLİK
Suruç'ta rehber öğretmenlere madde bağımlılığı semineri verildi
YEREL

SURUÇ'TA REHBER ÖĞRETMENLERE MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ VERİLDİ
Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA YOL KONTROL VE ARAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliliye Belediyesinden mehter süprizi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HALİLİYE BELEDİYESİNDEN MEHTER SÜPRİZİ