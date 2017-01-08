Yurtta kış

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DÜZCE/BARTIN (AA) - Düzce ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 2 gündür yağan kar, il merkezi ve yüksek kesimler ile ilçelerde etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı ve hafif sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız, yakın takip yapmamaları ve buzlanma konusunda uyarıyor.

Bu arada, Akçakoca ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde yer yer 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, bazı yerlerde güzel görüntüler de oluşturdu.

- Bartın'da 91 köye ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan, Bartın'da dün akşam başlayan kar nedeniyle il genelinde 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadelede 57 personel, 26 iş makinesi ile yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gerekli önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezde 33, Amasra'da 15, Kurucaşile'de 10, Ulus'ta da 33 köy yolu ulaşıma kapalı. Kar temizleme çalışmalarımız bu sabah 10.00'dan itibaren başlamıştır. Karla mücadelede Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 26 kar temizleme aracı, 57 personelden oluşan 21 ekip, 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecektir. Karla mücadelede, acil hastalar, diyaliz hastaları, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim gibi durumlar dikkate alınacaktır."