Kayak severler Abalı Kayak Merkezi'ne akın etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu dolayısıyla kayakseverlerin akınına uğradı.

Kar kalınlığı istenilen seviye ulaşmadığı için bu yıl sezona geç başlayan Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini fırsata dönüştüren kayakseverleri ağırladı. Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerinden olan Abalı'da kayak yapmanın keyfini yaşayanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşanan kayak merkezinde, vatandaşların bazıları kayak takımlarıyla bazıları da kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kayak merkezinin özellikle hafta sonu vatandaşların akınına uğradığını söyledi.

Abalı Kayak Merkezi'nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan İnanç, "Bu sene kar yağışı fazla olmadığı için kayak merkezimizin sadece birinci etabında hizmet veriyoruz. Teleski ve diğer ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın iyi vakit geçirmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde kar yağışı bekliyoruz, inşallah kar yağarsa ikinci etabımızı da hizmete açacağız." diye konuştu.

İnanç, bu yıl kayak merkezine ilginin artmasını beklediklerini dile getirerek, "Bu yıl fiyatlarımızı önemli oranda düşürdük. Belediyemizden tahsis ettiğimiz araçlarla ulaşım sorununu da çözdük. Bu yıl kayak merkezimizde önemli oranda kayak sever ağırlamayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.