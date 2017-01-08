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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Sürmene'deki orman yangını

08 Ocak 2017 Pazar, 17:11

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzonspor'un resmi sitesinde yayımlanan mesajda, Sürmene ilçesinin sarıçamlarla kaplı doğa harikası Çamburnu mevkisinde çıkan yangında, 15-20 hektarlık alanın zarar görmesinin herkesi üzdüğü belirtildi.

Mesajda, yananın sadece bir "ormanlık alan" olmadığını ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çamburnu, Trabzonluların en gözde mesire yerlerinden biridir. Yüzmeyi öğrendikleri koyun eteği, çocukluklarının, anılarının geçtiği en unutulmaz mekanlardandır. Kısacası Çamburnu ömrümüzün en güzel yeşilidir. Çocuklarımıza mirasımız bellediğimiz Çamburnu, anılarımızda kalan bir nostaljiye elbette dönüşmemelidir. Trabzonspor Kulübü olarak Çamburnu'nda kulübümüz adına bir hatıra ormanı kurulması başta olmak üzere alanın yeniden yeşillendirilmesi için devletimizin kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Doğa hepimize bir mirastır. Sahip çıkacağız."


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