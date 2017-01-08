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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

08 Ocak 2017 Pazar, 17:14

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Toros Dağları'nın en yüksek zirvesinde kurulu Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Şehrin doğusundaki 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı merkezde 1,5 metreye ulaştı.

Kar yağışının devam ettiği merkezde kayakseverler, 4 mekanik tesisle çıktıkları merkezin zirvesinde kayak yapma imkanı buldu. Merkezde 13 kayak pisti ile 2 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.

Isparta'da gün boyu devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı kent merkezinde de 5 santimetreye ulaştı. Isparta Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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