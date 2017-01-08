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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da kar keyfi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:14

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar karın keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkisine gelen vatandaşlar, kalınlığı 30 santimetreyi bulan karda eğlenceli dakikalar yaşadı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla kaydı, bazıları da kar üzerinde mangal yaptı. Çocuklar ve bazı vatandaşlar ise kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Ailesiyle karda eğlenmek için gelen Erdoğan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından bölgede çok güzel bir manzara oluştuğunu söyledi.

Fethiye ve çevre ilçelere kar yağmadığı için çok sayıda vatandaşın kar görmek için Karabel mevkisine geldiğini anlatan Yavuz, "Burası kayak merkezi değil ama yine de vatandaşlar kaymaya çalışıyor. Bazıları naylon bazıları da leğen getirmiş. Bunlarla aşağıya kayıp ip yardımıyla çıkıyorlar." dedi.

Ailesiyle karın keyfini çıkardıklarını belirten Davut Yanıltma da kartopu oynadıklarını ve yanlarında getirdikleri naylonlarla kaydıklarını ifade etti.

Ahmet Çoban ise "Kar yağışının ardından güneşli bir hafta sonu oldu. Herkes karın tadını çıkarıyor. Biz de çocuklarla kardan adam yapmak istedik ancak kardan kadın ortaya çıktı. İlginç ama güzel oldu." şeklinde espri yaptı.

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