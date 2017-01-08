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Sürmene'deki orman yangını

08 Ocak 2017 Pazar, 17:25

TRABZON (AA) - Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, Sürmene ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Yaptığımız tespitlerde ilk gözlemlerimiz sahada bulunan ağaçların yüzde 90'ının hayati tehlikesinin olmadığı, diğer yüzde 10'unun yaşam değerlerini kaybettiği yönündedir. Bunların yerine yeniden ağaçlandırma yapılacaktır." dedi.

Döngez, bölgedeki incelemesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sürmene'deki yangının büyük üzüntüye yol açtığını belirtti.

Sürmene Çamburnu'nun özel anlamı olduğuna işaret eden Döngez, Çamburnu'nun ormancılık açısından da dünyada ender örnekleri olan, sarıçamın denizle buluştuğu noktalardan biri olduğunu, bu konuda gerçekten üzgün olduklarını vurguladı.

Döngez, dün gece yapılan ihbarın ardından ekiplerin yangına müdahalede bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz alan yaklaşık 25 hektarlık bir sahada örtü yangını şeklinde gelişmiştir. Ağaçların tepe yangını oluşmamıştır. Bu bizim için büyük bir şanstır. Yaptığımız tespitlerde ilk gözlemlerimiz sahada bulunan ağaçların yüzde 90'ının hayati tehlikesinin olmadığı, diğer yüzde 10'unun yaşam değerlerini kaybettiği yönündedir. Bunların yerine yeniden ağaçlandırma yapılacaktır."

Her kesimden yangına müdahale noktasında büyük destek gördüklerini de kaydeden Döngez, "Komşu illerden Giresun, Amasya, Rize'deki arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi. Şu an itibarıyla yangın tamamen durdurulmuş durumda. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu gece de kontrollerimiz devam edecek. Olumsuzluk olmaması anlamında tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

Öte yandan Anadolu Ajansı ekibi yangının olduğu bölgeyi havadan multikopter ile görüntüledi.


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