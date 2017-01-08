Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmit Caddesi'nde Sapanca yönüne giden Gökhan Çimici (30) yönetimindeki 54 YR 765 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşıdan gelen Semih Zoboğlu (24) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Dursun Çelikoğlu (23), Muhammet Tokat (29) ve Volkan Mikdan (34) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanelerine kaldırıldı.