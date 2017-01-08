Kavga ihbarı üzerine gelen polisler tatlıyla karşılandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde, kavga ihbarı üzerine halı sahaya giden polis ekiplerini Türk bayrağıyla karşılayan bir grup genç, onlara tatlı ikram etti.

İlçede özel bir tesiste maç yapmaya hazırlanan bir grup genç, "155 Polis İmdat" hattını arayarak halı sahada kavga olduğunu bildirdi.

Gençler, kısa sürede tesise gelen polisleri, açtıkları büyük Türk bayrağıyla karşıladı.

Konfetiler ve meşaleler eşliğinde "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan gençler, polislere tatlı ikram etti.

Gençlerden Halil İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polise moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Ülkenin hassas bir dönemde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yaşanan son gelişmeler, millet olarak bizi daha da birbirimize yakınlaştırdı. Terörle mücadele eden polis ve askerimizin yanında olduğumuzu bildirmek ve onlara moral vermek amacıyla bu organizasyonu düzenledik." diye konuştu.

Polis ekipleri, gençlerin anlamlı jestine teşekkür ederek daha sonra halı sahadan ayrıldı.