Zonguldak'taki metan gazı faciasının 4'üncü yılı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.

Özel bir firmanın TTK ocağında yürüttüğü "eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme" işi sırasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 8 madenci için müessese müdürlüğünde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinde ülke ekonomisine katkı sağlarken hayatını kaybeden madencileri rahmetle andıklarını söyledi.

Maden ocaklarında taşeron sisteminin ağır bedellerini ödediklerini ve sisteme yıllardır karşı çıktıklarını anlatan Kolçak, şunları belirtti:

"Maalesef ülkemizin her yerinde aynı sistem işletilmeye ve can ödenmeye devam ediyor. Bu sistemle yer altında yüzlerce arkadaşımızı kaybettik. Maden işçilerinin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bizler yine gelecek günlerimiz adına en büyük sorunumuz olan işçi açıklarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ülkenin hiçbir yerinde 14 bin norm kadrosu olup 8 bin çalışanıyla üretim yapmaya çalışan hiçbir kamu kurumu yok. Bizler çıktığımız her platformda bunu söylüyoruz, kurumu ayakta tutma adına söylemeye de devam edeceğiz."

Törene, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.